Vede i militari e scappa con lo scooter carico di droga: arrestato 19enne pregiudicato

E' durata poco la sua fuga ed è stato arrestato. Protagonista della vicenda è un 19enne, con precedenti, di Belpasso che è stato ammanettato dai carabinieri della compagnia di Paternò per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il ragazzo aveva avvistato, nel centro cittadino di Paternò, un'auto dei militari e ha tentato la fuga a bordo del proprio scooter Honda SH e ha percorso via Truglio. Per sua sfortuna, però, i militari hanno immediatamente richiesto l’ausilio di un’altra pattuglia che, in men che non si dica, ha "accolto" il giovane a braccia aperte bloccandogli ogni via di fuga.

Immediatamente perquisito il ragazzo, che tra l’altro è una vecchia conoscenza dei militari per i suoi turbolenti trascorsi, è stato trovato in possesso di 19 bustine di marijuana pronte

per essere vendute al dettaglio, nonché la somma di 63 euro ritenuta provento dello spaccio, tutto nascosto all’interno del vano sottosella dello scooter. L’arrestato è agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.