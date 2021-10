Arrestato per spaccio: sconterà la pena in carcere

I carabinieri della tenenza di Misterbianco, in esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Catania, hanno arrestato il 34enne catanese Federico Nicotra. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi in Misterbianco dal marzo 2017 al febbraio 2018, è stato associato al carcere di Piazza Lanza.