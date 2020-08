Arrestato trafficante di esseri umani: era in vacanza in città

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha eseguito un mandato di arresto europeo, emesso dalle Autorità olandesi nei confronti di un cittadino romeno, Romeo Daniel Apostu (del 1971), responsabile del reato di tratta di persone ai fini dello sfruttamento della prostituzione. In particolare, a seguito di acquisizioni informative, anche di carattere internazionale, gli investigatori della Squadra Mobile – Squadra Catturandi – si sono messi alla ricerca di Romeo Daniel Apostu, in vacanza qui a Catania insieme a due donne. Gli agenti hanno individuto il ricercato proprio nei pressi di una struttura ricettiva ubicata nel centro storico etneo. Quest’ultimo, immediatamente bloccato dai poliziotti della Catturandi, prima che potesse dileguarsi, è stato identificato. L'uomo fa parte di una pericolosa organizzazione criminale di matrice romena dedita allo sfruttamento di giovani connazionali obbligate non solo ad usare documenti falsi e/o contraffatti, ma anche a prostituirsi in Olanda per conto del sodalizio. Espletate le formalità di rito, Romeo Daniel Apostu, che dovrà espiare la pena della reclusione pari nel massimo a 6 anni, è stato associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione dell’Autrorità giudiziario competente.

