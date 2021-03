Arrestato un guineano 21enne per passaporto falso

Lo scorso 1 marzo è stato arrestato il guineano D. I. di anni 21, il quale si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione per ritirare il suo permesso di soggiorno per motivi di studio. Il 21enne, ai fini della consegna del permesso, ha esibito un passaporto che da un accurato controllo del Gabinetto regionale di polizia scientifica è risultato essere falso, in particolare alterato nella pagina dei dati personali ed in altre pagine. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi al fine di risalire al reale intestatario del documento. Dalla Questura si precisa che l’attenzione posta in essere dal personale di polizia in servizio al Front Office è massima ed ha, infatti, permesso all’Ufficio Immigrazione di arrestare numerosi cittadini extracomunitari ( già 8 in pochi mesi). L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. E’ stato, inoltre, avviato il procedimento amministrativo volto al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.