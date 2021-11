Era affidato in prova ai servizi sociali ma commette diverse violazioni: finisce in carcere

Si trovava affidato in prova ai servizi sociali ma è finito in carcere per le diverse violazioni commesse. Si tratta del 53enne pregiudicato S.F che è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Il provvedimento, emesso dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale etneo, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Nesima. Adesso l'uomo si trova nel carcere di piazza Lanza e dovrà scontarvi gli ultimi 6 mesi della sua condanna.