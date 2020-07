Arresti a raffica dei carabinieri per rapine e droga

I carabinieri della compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi delle stazioni di Biancavilla ed Adrano, hanno effettuato diversi arresti. Nel primo caso si tratta del 52enne biancavillese Salvatore Di Grazia che, in esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania per una rapina aggravata commessa dall’uomo nel febbraio del 2018, ed è stato posto ai domiciliari per 4 anni. Inoltre è stato arrestato il 27enne adranita Salvatore Castro che, in esecuzione di un’ordinanza d’aggravamento della misura cautelare, è stato condotto in carcere a piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, in particolare, era stato condannato alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per aver trasportato, nel novembre del 2018, un grosso quantitativo di droga. Infine è stato arrestato il 30enne paternese Omar Francesco Borzì che, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania, è stato posto agli arresti domiciliari per aver ceduto nel marzo di quest’anno droga ad un minorenne.