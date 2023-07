Meccanico acese nasconde in casa una pistola rubata e due fucili, arrestato

Nella mattinata del 10 luglio, la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 53 anni per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. Gli agenti del commissariato di Acireale hanno sottoposto a perquisizione un uomo residente in zona Balatelle, dopo aver appreso che potesse detenere armi o munizioni presso la propria abitazione o nelle immediate vicinanze. Prima che la perquisizione cominciasse, l’uomo ha dichiarato di essere in possesso di 2 fucili e delle munizioni appartenute al defunto padre per i quali non aveva mai presentato denuncia di possesso, consegnando il tutto ai poliziotti.

Le operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire, nascosta in un componente di un sollevatore elettrico per auto installato all’interno di un' officina adiacente, una pistola semiautomatica calibro 7,65 marca Vesta completa di caricatore con 3 cartucce inserite che, da una verifica nei database, risultava essere stata rubata da un’abitazione di Zafferana Etnea nel 2017. E' stata poi accertata l'evidente manomissione del contatore della luce, applicando una potente calamita. Il furto di energia elettrica è stato accertato dai tecnici Enel e si è proceduto ad una denuncia penale nei confronti dell'uomo. Il meccanico acese è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari per i reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione della pistola calibro 7,65 marca Vesta, posta sotto sequestro insieme ai due fucili detenuti irregolarmente, alle numerose munizioni di vario calibro ed altra polvere da sparo e pallini.