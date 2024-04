Spacciava nei pressi di alcuni istituti scolastici, arrestato un 20enne

I carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno arrestato un ragazzo di origini straniere di 20 anni, residente nel centro cittadino, per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Gli investigatori hanno deciso di tenere d’occhio il giovane, dopo averlo notato più volte presso un chiosco situato tra un istituto superiore e ad una scuola media del centro di Catania, proprio all’orario di entrata e di uscita degli studenti. Per eseguire degli approfondimenti, i militari hanno quindi organizzato un servizio di pedinamento a distanza, mimetizzandosi tra i passanti. E' stato così possibile notare come l'uomo fosse particolarmente impegnato a trafficare con un pacchetto di sigarette, senza però estrarne mai una.

A quel punto hanno capito che era il momento di entrare in azione e, dopo essersi rapidamente avvicinati al ragazzo, i carabinieri gli hanno chiesto di fornire i documenti. Invece di mostrare la carta d’identità, il 20enne ha invece iniziato ad agitarsi e balbettare, dichiarando che "non aveva fatto nulla", anche se non glie era ancora mossa alcuna contestazione. Il suo nervosismo ha spinto gli operatori ad approfondire, ispezionando anche il pacchetto di sigarette dentro il quale erano nascosti, infatti, 15 grammi di marijuana. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare. Nella camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione ed altri 250 grammi di marijuana. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.