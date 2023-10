La cresta sui lavori per la nuova stazione marittima al porto di Palermo, arrestato un catanese

Avrebbero preteso dalle ditte subappaltatrici impegnate nei lavori alla nuova stazione marittima del porto alcuni extra, fino al 30% degli importi previsti, minacciandole di fare controlli a sorpresa, paralizzare il cantiere o ritardare il pagamento delle fatture. La guardia di finanza ha arrestato e messo ai domiciliari il direttore tecnico e il direttore di cantiere della So.Co.Stra.Mo. ditta appaltatrice dei lavori. Rosario Cavallaro, nato a Giarre (67 anni) e Francesco Tricarico, nato a Canosa di Puglia (37) sono accusati di estorsione. Con lo stesso provvedimento il gip ha disposto il sequestro di 80 mila euro quale profitto del reato ipotizzato.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria, Gruppo tutela spesa pubblica, sono state avviate dopo la denuncia presentata dall'Autorità portuale che segnalava alcuni ritardi nell'esecuzione dei lavori che venivano ricondotti a una "conflittualità in essere - si legge in una nota - tra la società aggiudicataria e alcune ditte subappaltatrici causa dal differito pagamento dei lavori eseguiti". I finanzieri hanno così eseguito alcuni accertamenti che avrebbero confermato l’iniziale sospetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In un caso - spiegano dal Comando - il titolare di una delle imprese, cedendo alle richieste, avrebbe corrisposto 80 mila euro, di cui 45 mila in contanti e 35 mila tramite bonifici, utilizzando causali fittizie, su un conto corrente intestato alla madre del direttore di cantiere". Per creare queste "provviste" gli indagati avrebbero suggerito di utilizzare prodotti di qualità più scadente rispetto al previsto, anche a scapito dell’incolumità, e di sovrafatturare le prestazioni svolte nei confronti della ditta appaltatrice".

Fonte: PalermoToday.it