Operazione antimafia della polizia contro il clan Pillera-Puntina: i nomi dei 18 arrestati

Avrebbero gestito, con metodo mafioso, estorsioni in danno di imprenditori locali nonché preso parte ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di organizzarsi come "associazione armata". I reati ipotizzati dal gip, a vario titolo, sono detenzione e porto di armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini della Squadra mobile, tra il 2021 e il 2022, a riscontro delle risultanze investigative sono stati eseguiti diversi arresti per estorsione e spaccio di stupefacenti. Destinatari della misura cautelare sono anche appartenenti ad altri gruppi mafiosi catanesi.

I nomi degli arrestati:

1. ABBRATUZZATO Italo Andrea (cl.1974);

2. DI MAURO Riccardo Romano, (cl.1962);

3. FINOCCHIARO Orazio (cl. 1972);

4. IENI Dario Giuseppe Antonio (cl. 1992);

5. IENI Francesco (cl. 1982);

6. LONGO Giuseppe (cl. 1978);

7. MAGRÌ Francesco (cl. 1971);

8. NICOLOSI Graziella Loredana (cl. 1978);

9. PLATANIA Rosario (cl. 1987);

10. RANERI Giuseppe (cl. 1972);

11. RUSSO Giuseppe (cl. 1999);

12. SPINA Massimo (cl. 1967);

13. VARONCELLI Giuseppe (cl. 1978);

14. VIGLIANESI Francesca (cl. 1953);

15. MANNINO Stella (cl. 1965);

16. TOUI Helmi (cl. 1988);

17. MINNELLA Claudio Natalizio (cl. 1966);

18. CRISTALDI Enrico (cl. 1966),