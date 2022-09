San Cristoforo, due arresti per droga: uno spacciatore è minorenne

I carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dalla squadra "Lupi" del nucleo investigativo, sono stati impegnati ieri sera in un servizio di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo. Le perquisizioni veicolari e personali hanno consentito di denunciare due cittadini, sorpresi alla guida senza patente di guida con recidiva. Sono stati segnalati alla Prefettura due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.

Le sanzioni

I controlli hanno interessato gli automobilisti, i soggetti agli arresti domiciliari ed alcune aree di spaccio. Sono state 75 le persone sottoposte a verifica, 27 i veicoli sanzionati per un totale di 16.178 euro e 2 mezzi sottoposti a fermo amministrativo. I carabinieri hanno proceduto al controllo di sedici persone sottoposte a misura restrittiva presso le rispettive abitazioni. E' scattata la segnalazione per l’aggravamento della pena nei confronti di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in compagnia di persone non autorizzate a fargli visita.

I reati di droga

Un 32enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo aver tentato di eludere la perquisizione domiciliare nascondendo le chiavi di casa. All’interno della lavatrice nascondeva 6 bustine in cellophane e 2 bustine di carta stagnola, contenenti complessivamente 400 grammi di marijuana suddivisa in dosi. In un diverso controllo, i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un minorenne catanese che, dopo essere stato notato alla guida di un Honda SH, è stato avvicinato da sei avventori con i quali effettuava una cessione di denaro. E' stato quindi perquisito e trovato in possesso di 50 grammi di marijuana suddivisa in 34 dosi e 10 grammi di hashish diviso in 9 dosi, oltre alla somma in contanti di 120 euro. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per i minorenni che ha convalidato l’arresto e disposto l’affidamento a una comunità per minori.