La polizia arresta un albanese in aeroporto: su di lui pendeva un ordine di carcerazione

Lo scorso 27 settembre gli agenti della polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania hanno arrestato un albanese, eseguendo un ordine restrittivo emesso nei suoi confronti dal tribunale di Prato. L’arrestato è un uomo di 29 anni ed è stato individuato durante l’attività di verifica documentale eseguita dai poliziotti nei confronti dei passeggeri provenienti da Tirana, capitale dell'Albania. Riconosciuto colpevole e condannato per il reato di ricettazione, deve scontare la pena di due annidi reclusione ed una multa di 516 euro. Condotto negli uffici della polizia di Stato per la stesura degli atti di rito, è stato poi condotto all' "Ucciardone" di Palermo.