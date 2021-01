Arrestato dai carabinieri per rapina e furto

I carabinieri della stazione di Piazza Verga hanno arrestato il 52enne catanese Gaetano Felice, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per rapina e furto aggravati, reati commessi il 16 giugno 2018 a Mascali e Catania, dovrà scontare un residuo pena equivalente a 3 anni e 4 mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è adesso ai domiciliari.