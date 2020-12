La squadra mobile porta in carcere un membro del clan Santapaola

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno arrestato Vincenzo Zuccaro, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d' Appello di Catania. Dovrà espiare la pena di un anno e tre mesi per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso poichè riconosciuto come affiliato alla famiglia " Santapaola- Ercolano”. Faceva riferimento al gruppo attivo nel quartiere di Picanello ed era dedito, prevalentemente, al traffico di sostanze stupefacenti. Nel mese di gennaio 2017, Vincenzo Zuccaro è stato tratto in arresto con altri 18 soggetti. Dopo le formalità di rito,è stato condotto presso il carcere catanese di Bicocca.