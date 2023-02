Dai domiciliari al carcere, 38enne traferito a Piazza Lanza

Nella pomeriggio di ieri gli agenti della questura di Catania hanno eseguito un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello del tribunale di Palermo, con la quale è stato disposto l’aggravamento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere nei confronti del catanese 38enne M.C., imputato per diversi casi di furto aggravato. L’uomo negli ultimi mesi aveva più volte violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, frequentando pregiudicati, allontanandosi dall’abitazione senza autorizzazione e minacciando gli agenti di polizia in occasione dei controlli di rito. Inoltre, installato un sofisticato sistema di videosorveglianza all’interno della propria casa per eludere o ritardare i controlli cui veniva sottoposto. Si trova ora a Piazza Lanza.