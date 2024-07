Trasferito in carcere il 39enne cinese accusato di tentato omicidio

Gli agenti della squadra mobile della questura etnea hanno arrestato un 39enne di nazionalità cinese, eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. L'uomo è accusato di tentato omicidio in concorso. Secondo le prime indagini, il 6 luglio scorso, insieme ad altri cinque connazionali, avrebbe aggredito violentemente un sesto uomo cinese all'interno di un locale di Prato, in Toscana. La vittima è stata colpita ripetutamente con una bottiglia di vetro, un'arma da taglio, calci e pugni, riportando lesioni gravissime che hanno richiesto un intervento chirurgico urgente. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale hanno permesso agli investigatori di identificare gli aggressori.

Il violento pestaggio potrebbe essere legato ad una faida tra fazioni rivali che si contendono il mercato delle grucce nella comunità cinese di Prato. Dopo il reato, il 39enne si era poi recato in Sicilia, trovando rifugio nella provincia di Catania. La squadra mobile etnea, in collaborazione con la questura di Prato, ha avviato le ricerche e ristretto il cerchio attorno al fuggitivo. Si pensava che potesse trovarsi in un’abitazione, in un grande magazzino ad uso commerciale o in una struttura ricettiva. Tutti gli obiettivi sono quindi stati cinturati dagli agenti e poi ispezionati lo scorso 9 luglio. L'uomo è stato infine ritrovato in una camera a pagamento, insieme ad una donna. Dopo la convalida, l'arrestato è stato trasferito presso il carcere di Piazza Lanza.