Librino, trovate due piante di marijuana in un'abitazione di viale Bummacaro

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 36enne catanese Fabio Mirabella, ritenuto responsabile coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della loro quotidiana attività investigativa i militari avevano acquisito la notizia che l’uomo potesse detenere droga presso la sua abitazione. La conseguente perquisizione domiciliare presso la sua abitazione in viale Bummacaro effettivamente ha consentito di rinvenire sul balcone, in favore di luce e lateralmente occultate per quanto possibile da un plaid, due rigogliose piante di canapa indiana poste in vaso e con circa 140 centimetri d’altezza.

