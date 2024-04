Vede gli agenti in tangenziale e fugge a tutto gas: 25enne aveva oltre 3 chili di cocaina in auto

I poliziotti delle volanti, durante un servizio di controllo in via della Misericordia, hanno notato un'auto che procedeva in maniera spedita verso via Galermo. Giunto nei pressi dello svincolo per la tangenziale, il conducente ha imboccato la rampa d’accesso e ha poi accelerato vistosamente, per poi venire inseguito dai poliziotti. Il veicolo in fuga è poi uscito fuori dalla tangenziale attraverso lo svincolo di San Giorgio, riducendo così la velocità. Dopo aver acceso i lampeggianti, la volante è riuscita ad affiancare l'auto, che si è quindi fermata sul margine destro della carreggiata. Il guidatore è risultato essere un 25enne di Caltagirone privo di precedenti penali. Nel corso del controllo, è stata notata una busta di carta appoggiata sotto al sedile del lato passeggero, con dentro alcuni panetti in cellophane trasparente che lasciavano intravedere una sostanza di colore bianco. Sospettando che potesse trattarsi di cocaina, i poliziotti hanno chiesto spiegazioni in merito ed il giovane ha quindi ammesso le proprie responsabilità, confermando il possesso della droga. All’interno della busta vi erano cinque panetti, per un peso lordo complessivo di 3,239 chili di cocaina, posti sotto sequestro. Il , che potrebbe quindi essere un corriere, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso gli uffici di San Giuseppe la Rena per ulteriori adempimenti. Il pm di turno ha disposto la custodia cautelare presso il carcere di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida innanzi al giudice per le indagini preliminari.