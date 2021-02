Militello, 40enne posto agli arresti domiciliari per cumulo di pene

I carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania hanno arrestato il 40enne Salvatore Stivala, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Enna. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 1 anno e 14 giorni di reclusione, così come disposto dall’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.