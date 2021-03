Grammichele, 65enne arrestato per detenzione irregolare di munizioni

Accertato anche il furto di energia elettrica. L’uomo, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari

I carabinieri della stazione di Granieri e dello squadrone cacciatori di Sicilia hanno arrestato un 65enne di Grammichele, ritenuto responsabile di furto aggravato e detenzione abusiva di munizionamento. Nell’ambito dei servizi eseguiti in ambito rurale, finalizzati alla ricerca di armi e droga, i militari hanno ispezionato il casolare dell’uomo, in contrada Piano Pistone, all’interno del quale hanno rinvenuto e sequestrato 27 cartucce calibro 12 detenute illegalmente. Accertato anche il furto di energia elettrica. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.