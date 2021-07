Rapinatore 23enne consegnato alle autorità tedesche per una rapina in gioielleria

E' rimasto sino al 15 luglio sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un procedimento penale pendente in Italia, in quanto arrestato nel mese di luglio 2017 nell’ambito dell’operazione “Illegal duty”

La polizia di Stato ha arrestato un 23enne destinatario di ordine di un esecuzione, emesso dalla Corte d’Appello di Catania dopo un mandato di arresto Europeo della Procura tedesca di Bielfeld. Ci sono gravi indizi sulla sua partecipazione, insieme ad altri sei complici, ad una rapina in una gioielleria a Gutersloh, sempre in Germania. Per tale motivo è stata richiesta alle autorità italiane la sua consegna. Ad eseguire il mandato europeo sono stati gli agenti del commissariato di Adrano.

Poiché il giovane è rimasto sino al 15 luglio sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un procedimento penale pendente in Italia, in quanto arrestato nel mese di luglio 2017 nell’ambito dell’operazione “Illegal duty”, che aveva decapitato il clan mafioso Scalisi di Adrano, la sua consegna alla Germania era stata rinviata. Pertanto, essendo intervenuta la revoca degli arresti domiciliari, è adesso possibile procedere alla consegna dell’indagato,prelevato da casa nella serata di giovedì scorso e condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza, dove rimarrà per dieci giorni a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana in attesa di essere consegnato alle autorità tedesche.