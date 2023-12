Tormenta l'ex compagna nonostante il braccialetto elettronico, 37enne arrestato dai carabinieri

Momenti di tensione per una mascaluciese 39enne che, intorno alle 2 di notte, ha contattato il 112 riferendo di essere stata ancora una volta molestata al citofono di casa dal suo ex compagno di 37 anni, anche lui del posto. L’uomo, già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dall’abitazione della signora con l’applicazione del braccialetto elettronico, era anche sottoposto all’obbligo di dimora nell’orario notturno. Un equipaggio del nucleo radiomobile di Gravina di Catania ha tempestivamente raggiunto la casa della donna, nella periferia della cittadina etnea, raccogliendo così le indicazioni della signora che aveva ricevuto, dal suo rilevatore elettronico, degli allarmi relativi alla posizione del suo ex compagno, che era poi giunto sotto casa, suonando insistentemente al citofono.

I militari, dopo aver tranquillizzato la donna e constatato che stesse bene, si sono messi alla ricerca del 37enne localizzandolo in via San Nicolò, mentre stava transitando a bordo della sua Opel Corsa. Una volta bloccato lo stalker, sono state subito avviate le attività previste per i reati connessi alla violenza di genere. I militari dell’Arma hanno accertato la violazione del divieto di avvicinamento e l'uscita dalla propria abitazione in orario non consentito a causa dei provvedimenti cui era sottoposto. Inoltre, lo scorso mese di novembre si era già reso autore di altre due analoghe incursioni notturne presso l’abitazione dell’ex compagna. E' scattato quindi l'arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria.