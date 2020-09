Ramacca: evade due volte in un giorno dai domiciliari, arrestato

I carabinieri della stazione di Ramacca e del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato il 43enne Francesco Ogliaro per evasione. Quella di ieri è stata una giornata movimentata per i carabiniri del lugo che, alle prime ore dell’alba di ieri, avevano ricevuto l’allarme di allontanamento dalla propria abitazione dell’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Soltanto lo scorso mese era stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento. Aveva pensato bene di “evadere” dalla monotonia della propria abitazione non prima, però, di recarsi da una vicina di casa minacciando di bruciarle l’auto qualora non gli avesse fornito le chiavi. Le ricerche dei militari hanno “consigliato” al fuggitivo di rientrare presso la propria abitazione dove, manco a dirlo, ha trovato i carabinieri ad attenderlo.

Dopo le formalità di rito, lo hanno quindi ricondotto agli arresti domiciliari. Qualcosa, però, doveva aver turbato la tranquillità dell’arrestato perché nella stessa giornata, addirittura solo qualche ora più tardi, ancora una volta non era stato trovato presso la propria casa dall’equipaggio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Allontanamento stavolta inspiegabilmente non segnalato dal braccialetto elettronico. La “giornata particolare” dell’Oglialoro, comunque, aveva fine dopo alcuni minuti perché ad alcune centinaia di metri di distanza i carabinieri lo hanno scovato mentre vagava tranquillamente per le vie del centro cittadino. L’autorità giudiziaria ha disposto che l’arrestato venisse riaccompagnato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.