Evade dai domiciliari tre volte in tre settimane, 27enne condotto in carcere

I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un catanese 27enne per evasione, denunciando un 49enne per favoreggiamento personale. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico presso l’abitazione castellese di familiari, dallo scorso mese di marzo si era reso protagonista di ben 3 episodi di evasione, l’ultimo dei quali il primo aprile. Un complice 49enne l’avrebbe ospitato nel proprio appartamento di via Messina, a Catania, rendendo difficoltosa la sua localizzazione. Grazie all’incrocio delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni di alcuni conoscenti del 27enne, i militari sono giunti all’individuazione dell’appartamento che, pertanto, è stato costantemente sorvegliato. Sino a quando, intorno alle 8 e 30 della scorsa mattina, lo hanno immediatamente bloccato dopo averlo notato uscire guardingo dal portone di quello stabile. Il fiancheggiatore è stato denunciato mentre il latitante è stato condotto presso il carcere di Termini Imerese.