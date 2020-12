Beccato fuori casa dai poliziotti: arrestato per evasione

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Librino ha eseguito controlli finalizzati al contrasto dell'illegalità diffusa nel quartiere di Librino. In particolare, in viale Grimaldi 18, luogo ad alta densità criminale dove vi sono numerosi soggetti sottoposti a misure restrittive (arrestati domiciliari, sorvegliati speciali e non solo). Gli agenti di polizia hanno evidenziato che alcuni soggetti, approfittando delle festività natalizie, hanno colto l'occasione per violare gli obblighi impostigli dall'Autorità giudiziaria e/o dal Questore. Pertanto, a seguito di mirata attività di osservazione, i poliziotti hanno notato il pluripregiudicato M. F. di anni 47, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, fuori dell'abitazione e, tra l'altro, in quella occasione, indossava un cappuccio in testa che ne rendeva difficoltoso il riconoscimento. Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga ma una volta bloccato, è stato arrestato per evasione. L'uomo, che appartiene ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato anche sanzionato per mancanza di utilizzo dispositivo Covid-19: era infatti privo di mascherina di protezione. Ulteriore attività ha consentito di indagare un uomo per omessa custodia e omessa ripetizione della denuncia di trasferimento armi.