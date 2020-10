Dopo una rapina evade dai domiciliari, 34enne nuovamente arrestato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel pomeriggio di ieri è stato denunciato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari il 34enne P.P. dalla polizia di Catania . L’uomo, che il giorno precedente era stato arrestato dalle volanti per aver commesso una rapina e in attesa del giudizio di convalida era stato sottoposto dal pm alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, è stato riconosciuto dai poliziotti in transito mentre camminava appiedato in via Santa Maria dell’Aiuto. Condotto in questura, è stato denunciato e dopo gli adempimenti di rito su disposizione dell’autorità giudiziaria nuovamente sottoposto alla misura cautelare in attesa del giudizio previsto per la giornata odierna.