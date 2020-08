Rapinatore evade dai domiciliari e viene arrestato dai "Falchi"

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Fabio Maurizio Borzì per evasione dalla detenzione domiciliare. Nel pomeriggio di ieri, i “Falchi” della squadra mobile hanno intensificato i controlli nella zona di Vulcania in quanto nei giorni precedenti erano stati perpetrati alcuni scippi e furti su auto. Durante i controlli si è avuto modo di riscontrare la presenza di uomo con uno scooter che si aggirava nel quartiere con fare sospetto. E' stato riconosciuto in quanto noto pregiudicato seriale proprio per furti con strappo e rapine. L'uomo, che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari proprio a causa dei numerosi episodi di reati contro il patrimonio di cui si era reso responsabile, è stato bloccato immediatamente e tratto in arresto per evasione. Durante lo stesso servizio di controllo in un luogo poco lontano, gli agenti sono riusciti a rinvenire due borse contenenti ancora documenti ed effetti personali, che risultavano essere la refurtiva dei “colpi” avvenuti nei giorni scorsi. Gli oggetti sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato quindi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.