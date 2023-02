Evade dai domiciliari per fare la spesa, 47 enne arrestato in un supermercato di Picanello

I carabinieri della stazione di Ognina hanno arrestato un 47enne pregiudicato catanese per evasione . Un militare libero dal servizio, mentre stava effettuando degli acquisiti all’interno di un supermercato di Picanello, ha riconosciuto tra gli altri clienti il soggetto in questione, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla vigilanza da parte dell’Arma di Ognina. Il 47enne ha iniziato a camminare tra i corridoi del supermercato, mentre nel frattempo il carabiniere ha subito informato il Comando chiedendo il supporto dei colleghi. Poco dopo, è stato raggiunto e bloccato tra gli scaffali del supermercato. A conti fatti, stava facendo acquisti senza alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione alle forze dell’ordine. L’autorità giudiziari ha convalidato l’arresto, disponendo per lui nuovamente la stessa misura cautelare.