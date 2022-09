Lei lo manda via da casa, esausta per le continue liti, e lui le distrugge la macchina: arrestato 31enne pregiudicato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato 31enne catanese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Una chiamata giunta al 112 ha fatto scattare l'intervento nel quartiere San Giorgio. Sul posto una donna che, dal balcone di casa, stava chiedendo aiuto, mentre nella via sottostante un uomo era intento a danneggiare un’automobile, frantumandole sia il parabrezza che il lunotto posteriore. I militari hanno subito bloccato il soggetto per poi procedere alla ricostruzione dei fatti, accertando che la vittima, poco prima, aveva avuto unaccesa discussione col compagno, che era stato allontanato da casa nel tentativo di concludere definitivamente la relazione sentimentale poiché esausta delle continue e violente liti. L’ex era ritornato dopo qualche ora e, trovati i suoi effetti personali fuori casa, era andato su tutte le furie, cercando prima di forzare la porta dell'abitazione, per poi scagliarvi contro i vari oggetti trovati sul ballatoio: vasi, portaombrelli e statue in ceramica. Non contento, era quindi sceso in strada, iniziando ad accanirsi contro la vettura della ex fidanzata. Al termine delle fasi dell’arresto, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria etnea, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare al carcere di Termini Imerese.