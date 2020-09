Alcolizzato vessa la madre pretendendo denaro e la minaccia di morte

I carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 31enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo sottoponeva infatti la propria madre 53enne ad indicibili vessazioni fisiche e psicologiche costringendola, con minacce di morte, a consegnare nelle sue mani il denaro necessario all'acquisto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Già nel 2009 la donna era stata costretta a denunciare il figlio per le analoghe cause. Ma adesso, addirittura, aveva preferito abbandonare la propria abitazione per sfuggire alle sue minacce sempre più violente e pressanti. "Dammi i soldi altrimenti ti ammazzo - le ha detto - e sta attenta quando vai a lavoro".

L'uomo viveva in un alloggio messogli a disposizione dalla struttura riabilitativa presso la quale svolge attività lavorativa. L’aggravarsi della situazione però ha indotto la poveretta a denunciarlo nuovamente nella speranza di fornirgli un aiuto concreto anche perché aveva saputo che, offuscato dai fumi dell’alcol,durante la notte aveva causato un incidente stradale. La donna si è poi recata presso la sua “ex” casa per prelevare alcuni indumenti, proprio perché consapevole dell’assenza del figlio, ma l’improvviso rientro di quest’ultimo ha fatto precipitare la situazione.

I militari però, supponendo comunque una tale eventualità, si trovavano già nelle vicinanze dell’abitazione ed alla telefonata d’aiuto della madre sono subito intervenuti prontamente limitando i danni fisici a quest’ultima che era già stata immobilizzata a seguito della presa di un braccio. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, mentre la vittima è stata collocata in altra dimora.