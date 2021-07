Aveva un fucile con matricola abrasa: beccato dai carabinieri

E' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Granieri per detenzione di arma clandestina e munizioni. Si tratta di un 57enne che era già sospettato dai militari. Questi ultimi nel corso di una verifica nella sua abitazione, in Contrada Bosco di Mezzo, hanno trovato l'arma. E' stato l'uomo stesso a consegnarla ai carabinieri per evitare guai peggiori: una



carabina calibro 22 con matricola abrasa nascosta su un ripiano dietro alcuni bidoni. Inoltre il 57enne aveva 124 cartucce dello stesso calibro. Adesso si trova ai domiciliari.