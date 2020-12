Tenta di rubare un'auto e fugge a casa: arrestato in pigiama

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne, ritenuto responsabile di evasione, furto aggravato e ricettazione in concorso. Durante la notte, una pattuglia ha notato due soggetti intenti ad “armeggiare” su di una Fiat Punto. Quando i carabinieri si sono avvicinati, i due si sono dati alla fuga a piedi. Tuttavia i militari erano già riusciti a riconoscerne uno, tra l’altro sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Hanno quindi ispezionato l’auto che stavano tentando di rubare e la macchina utilizzata dai potenziali ladri, rinvenendo un telefono cellulare, poi risultato di proprietà del ladro riconosciuto, e due centraline elettroniche di altre due vetture. I militari sono quindi subito andati a casa del sospettato, trovandolo in pigiama, ma con le mani sporche di grasso e con la tuta utilizzata per il tentato furto, ancora appoggiata sul tavolo. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato relegato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.