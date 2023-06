"Cento euro per riavere il telefono": arrestato senegalese, aveva in casa decine di smartphone

Gli agenti dell'Upgsp ha tratto in arresto un senegalese, regolare sul territorio italiano e incensurato, colto sul fatto mentre chiedeva il "cavallo di ritorno" per la restituzione di un telefonino rubato il giorno prima. La vittima si è presentata in questura, denunciando il furto del cellulare. Grazie ad un'applicazione installata, era riuscito a localizzarlo all'interno di un'abitazione di San Cristoforo, in cui era riuscito a prendere contatti con il presunto responsabile del furto. A quel punto, il senegalese ha ammesso di possedere il telefonino, chiedendo in cambio cento euro. All'appuntamento concordato si sono presentati gli agenti delle volanti, che hanno fatto irruzione in casa nel momento in cui l'uomo ha aperto la porta, immobilizzandolo.

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto il telefono cellulare rubato, insieme ad altro materiale ritenuto di provenienza furtiva: 47 smartphone, 3 televisori di ultima generazione, 3 orologi interattivi, 59 cavetti usb, 1 Playstation, 1 cassa bluetooth, 1 stampante, 6 tablet, 2 notebook, diverse borse da donna ancora confezionate e vari documenti di identità, carte bancomat e permessi di soggiorno, oltre alla somma di seicento euro in contanti. E' stato tutto posto sotto sequestro e l'uomo, tratto in arresto, si trova ora a Piazza Lanza, in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza di tutto il materiale rinvenuto a casa dell’arrestato.