Via Acicastello nel mirino dei ladri, altri due pregiudicati colti sul fatto mentre armeggiano su un'auto

Durante i controlli serali, un equipaggio delle volanti della questura di Catania in transito in via Acicastello ha notato un soggetto sospetto che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di dileguarsi, facendo un cenno sospetto ad un uomo alla guida di un’auto parcheggiata nella corsia opposta rispetto al lato della strada in cui si trovava. Gli agenti hanno subito provveduto a bloccare entrambi. L’uomo alla guida del mezzo è stato sorpreso con ancora in mano un martelletto rosso, usato poco prima per infrangere il finestrino della macchina, e un cavo obd che consente di bypassare la centralina per far partire l’auto. Entrambi hanno precedenti specifici. Dopo gli accertamenti di rito e la formalizzazione della denuncia da parte della vittima,i protagonisti del reato sono stati arrestati per tentato furto aggravato e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.