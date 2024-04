Ladri catanesi in trasferta nel Messinese: rubate attrezzature nautiche e pc scolastici

I carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico due uomini ed una donna, tutti catanesi, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Patti. Avrebbero commesso dei furti in provincia di Messina, precisamente a Falcone in una scuola primaria e ad Oliveri in un’ex scuola media, ora sede di un gruppo scouts e in un rimessaggio barche e attrezzature sportive per windsurf.

Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Falcone, su coordinamento della Procura di Patti, sono state avviate dopo le denunce presentate dalle vittime di furti subiti nei comuni di Oliveri e Falcone nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2023. Nello specifico, l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza posti nei luoghi dove si sono verificati i reati, ha permesso ai militari di risalire all’identità degli indagati e localizzare un appartamento, situato in località Tonnarella di Furnari, che sarebbe stato utilizzato come base d’appoggio. In questo luogo, infatti, è stata ritrovata una consistente parte della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Il trio avrebbe prima raggiunto in auto la scuola a Falcone, scavalcando il cancello d’ingresso ed introducendosi all'interno grazie all’apertura di una finestra lasciata inavvertitamente aperta. In questa occasione sono stati portati via sei notebook destinati alle attività didattiche.

Nella stessa notte, sempre a bordo dello stesso mezzo, i ladri hanno raggiunto la sede di un ex scuola media di Olivieri, in uso ad un gruppo scouts. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti ad introdursi all’interno e ad asportare una cassetta con attrezzi da lavoro. Infine, sempre ad Oliveri, i tre indagati hanno infine raggiunto un rimessaggio di barche e attrezzature sportive per windsurf. Dopo aver forzato i lucchetti della porta di un deposito, hanno così asportato attrezzature tecniche, strumenti e motori fuoribordo, realizzando un bottino di notevole valore economico.