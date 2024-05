Rubava infissi in alluminio dalle abitazioni, ladro 38enne "incastrato" dalle telecamere

I carabinieri della stazione di Ragalna hanno arrestato un uomo di 38 anni, con precedenti penali, disoccupato e residente a Belpasso, che avrebbe messo a segno un furto in appartamento. I militari lo hanno colto sul fatto in via Paternò, dove il ladro stava cercando di fuggire con un carico di serramenti e infissi rubati da diverse abitazioni della zona. La tempestività dell'intervento ha impedito la sua fuga e ha consentito di recuperare la refurtiva.

Il ladro entrava in azione dopo aver parcheggiato la sua auto vicino alle abitazioni ritenute un buon bersaglio, approfittando del momento del pomeriggio in cui le strade sono meno affollate. Una volta assicuratosi che non ci fossero persone nei dintorni, scavalcava i muri di cinta per entrare nelle proprietà e rubare serramenti e infissi in alluminio. In meno di due ore, era riuscito a colpire ben sette case, accumulando un bottino dal valore superiore ai 5 mila euro. Tuttavia, la sua presenza non è sfuggita all'occhio attento dei carabinieri, che lo hanno fermato e perquisito.

Nonostante il tentativo di giustificarsi come serramentista, le prove raccolte durante l'interrogatorio e gli accertamenti successivi hanno confermato il suo coinvolgimento nei furti. Grazie all'analisi dei filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza delle abitazioni depredate, è stato possibile inchiodarlo alle sue responsabilità. Le vittime sono state quindi convocate per identificare e reclamare i loro beni rubati, consentendo loro di recuperarli. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.