Ladro seriale di merendine aveva preso di mira una scuola di Riposto | Video

I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 27enne "ladro di merendine" che aveva preso di mira due distributori automatici di snack e bevande collocati all’interno dell’Iistituto scolastico “Luigi Pirandello” di Riposto. Il giovane aveva intuito che quei distributori potevano rappresentare per lui una sorta di sportello bancomat. Per ben tre volte aveva utilizzato lo stesso modus operandi per impossessarsi del denaro in cassa e rimpinguare le proprie scorte casalinghe, rubando gli alimenti e le bevande contenute al loro interno, arrecando così danni per diverse migliaia di euro alle strutture scolastiche ed alla società che si occupa della gestione degli apparecchi.

Il primo episodio risale alla notte dello scorso 29 settembre: il ladro seriele, indossando un cappellino con visiera che ne celava parzialmente il viso, aveva compiuto la razzia introducendosi all’interno della scuola attraverso l’infisso di una finestra e, prima ancora di dedicarsi allo scassinamento dell’apparecchio distributore, aveva spostato con un bastone le telecamere di sorveglianza. I militari però, visionando quella porzione utile del filmato del sistema di videosorveglianza della scuola, quasi con certezza avevano individuato il malvivente grazie alla loro diretta conoscenza del soggetto ed avevano suggerito alla responsabile dell’istituto d’installare un’ulteriore telecamera miniaturizzata che potesse essere occultata alla vista. Effettivamente il ladro, con le medesime modalità, il 13 ed il 27 gennaio si è reso protagonista di altri due raid. Ma stavolta è stato possibile visionare l’intera azione ed arrivare alla sua certa identificazione. L’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell'arresto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.