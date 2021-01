Minorenne lascia la comunità per rubare uno scooter: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale etneo hanno arrestato nella un 17enne di Catania, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Affidato ad una comunità di recupero della provincia etnea, perché autore di reati contro il patrimonio, ha violato l’obbligo di permanenza e le norme anticovid-19 per darsi appuntamento al viale Mario Rapisardi con un complice, fornito di motociclo. Insieme a questi, ha preso di mira uno scooter e, dopo averne forzato il bloccasterzo, a motore spento, si stava allontanando spinto dal complice quando l’equipaggio di una gazzella gli ha imposto l’alt. I due ladri, a quel punto, hanno lasciato cadere in terra i mezzi e sono fuggiti a piedi. Mentre uno è riuscito nell’intento, il 17enne è stato inseguito, bloccato ed ammanettato. I motorini, entrambi rubati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre il minorenne, assolte le formalità di rito, è stato associato al centro di prima accoglienza di via Franchetti.