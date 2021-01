Arrestato ladro di profumi dopo un "colpo" in via Giacomo Leopardi

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno denunciato un catanese di 41 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato. Il ladro, entrato all’interno di una nota profumeria di via Giacomo Leopardi, ha chiesto “volutamente” qualcosa di particolare al titolare dell’esercizio commerciale, allo scopo da farlo recare nel retrobottega. Secondi utili al malvivente per impossessarsi di alcuni profumi, metterli in tasca e fuggire via. I militari, intervenuti sul posto dopo la denuncia del commerciante, hanno immediatamente analizzato le immagini registrate dalle telecamere attive all’interno del negozio, riconoscendo e identificando l’autore del reato in poco tempo.