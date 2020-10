Era ai domiciliari per maltrattamenti e continuava a vessare i genitori: arrestato

Nella giornata di ieri gli agenti delle volanti hanno arrestato un 49enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel corso del pomeriggio, dopoo aver ricevuto una segnalazione al 112, le volanti sono intervenute presso un’abitazione del centro di Catania nella quale era stata segnalata una lite in famiglia. l'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto responsabile di altri maltrattamenti nei confronti dei genitori, continuava nella sua condotta violenta aggredendo il padre e frantumando numerose suppellettili. L’aggressore è stato arrestato e, su indicazione del pm di turno, associato presso la casa circondariale di Augusta in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

