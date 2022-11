Picanello, i "Lupi" fermano un 47enne con in auto 11 chili di marijuana

Nella serata di ieri, i carabinieri della suadra Lupi del nucleo investigativo sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei reati connessi agli stupefacenti, arrestando per detenzione ai fini di spaccio di droga un 47enne catanese, con alle spalle precedenti in materia di droga e reati contro il patrimonio. E' stato bloccato mentre si trovava a bordo di una Peugeot 207, fermo in una strada isolata di Picanello. Alla vista dei carabinieri ha cercato di fuggire, senza però riuscirci.

E’ subito scattata una perquisizione veicolare, che ha permesso di far sequestrare, sui sedili posteriori, 11 bustoni neri in cellophane contenenti complessivamente 11 chili di marijuana, insieme a del materiale utile al confezionamento. Il consistente quantitativo di droga avrebbe consentito di realizzare almeno 20 mila dosi, con un guadagno stimato su strada di 100 mila euro. Il 47enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.