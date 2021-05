Marito violento arrestato dopo aver schiaffeggiato la moglie

La polizia di Stato ha arrestato un 37 enne per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione che riferiva di un’aggressione perpetrata nei confronti di una donna, da parte del marito, all’interno di un abitazione nei pressi del quartiere San Giorgio. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la vittima che ha riferito di essere stata schiaffeggiata dopo una lite sorta per futili motivi. In preda all'ira, l'uomo aveva anche rotto alcuni suppellettili, il tutto alla presenza dei loro tre figli minorenni. Pertanto il 37enne è stato tratto in arresto e condotto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.