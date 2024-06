Arrestato l'ex capo dei "Carateddi" Maurizio Valenti: era latitante da un mese

Il 50enne Maurizio Valenti, membro di vecchia data del clan Cappello Bonaccorsi e pregiudicato per una lunga serie di reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e rapina a mano armata, è stato rintracciato dagli agenti della questura di Catania ed arrestato al termine di un concitato inseguimento. In passato era stato al vertice della frangia dei "Carateddi" e coinvolto in diverse operazioni della Direzione Distrettuale Antimafia. Tra queste, l'ultima è il blitz "Camaleonte" del giugno 2020, eseguito dalla squadra mobile etnea ai danni del clan Cappello- Bonaccorsi. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania presso il tribunale ordinario, con una pena di 10 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per vari reati contro il patrimonio.

Il pericoloso inseguimento

Da giorni gli investigatori della squadra catturandi della I sezione investigativa erano sulle sue tracce, avendo avuto notizia che non si fosse allontanato da Catania in quanto aveva avuto la possibilità di nascondersi in una zona compresa tra San Cristoforo e San Berillo Nuovo. Inoltre, i poliziotti avevano appreso che Maurizio Valenti si spostava tra i due quartieri a bordo di uno scooter di colore scuro.

Dopo incessanti ricerche, nel corso dell’ennesimo appostamento gli agenti lo hanno riconosciuto in lontananza, nei pressi di corso Indipendenza. A quel punto, Valenti si è visto scoperto ed ha intrapreso una precipitosa fuga alla guida del motorino, su cui era stata applicata una targa contraffatta per fare in modo che il transito non risultasse ai varchi dislocati lungo le vie cittadine. Ne è quindi scaturito un pericoloso inseguimento durante il quale, due dei poliziotti della catturandi sono stati costretti a percorrere a bordo di uno scooter una rampa di scale in discesa, cadendo dal mezzo.

Gli agenti cadono, ma riescono ad arrestarlo

Ma, nonostante tutto, i due agenti sono riusciti a tagliare la strada al fuggitivo ed a bloccarlo. A quel punto Maurizio Valenti è stato tratto in arresto eseguendo l'ordine di carcerazione a suo carico. Dopo essere stato condotto presso gli uffici della squadra mobile per gli accertamenti di rito, è stato associato condotto presso il carcere di Piazza Lanza.