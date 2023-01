Arresto Messina Denaro, l'ex assessore alla Salute: "Com'è avvenuto l'accesso al sistema sanitario?"

ulla rete e sui media di tutto il mondo non si parla di altro. Grande è la festa per Messina Denaro assicurato allo Stato. Ma verrà il tempo di chiedersi anche quanto sia stata vasta la rete di protezione di cui ha goduto. E come sia avvenuto l’accesso al sistema sanitario…". Lo ha scritto su Facebook, l'ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, dopo l'arresto del superlatitante di Cosa nostra. Un intervento, quello di Razza, che ha provocato numerose reazioni sui social. "Non toccherei l’ambito dell’accesso alle cure visto che, fino a qualche tempo fa era lei che avrebbe dovuto governare quell’ambito proprio in Sicilia", ha scritto Edo Falcone, rispondendo all'ex assessore. "E mi occupo io di falsificare i certificati o visitare pazienti?", ha controreplicato Razza. "Era in cura chemioterapica? Qualche domanda sulla rete di protezione non vuol dire accusare una categoria. Ma chiedersi come e perché...", ha affermato ancora Razza. E la polemica non si è placata. "Lei deve smetterla di scaricare colpe sui medici come fece già in pandemia! E' recidivo su questi comportamenti e non riesce neanche a capirlo...", ha scritto Massimo Munda.