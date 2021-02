La compagna lo lascia e lui minaccia di fare una strage: arrestato 82enne

I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 82enne di Fiumefreddo di Sicilia, responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, reati commessi nei confronti della convivente. La compagna del pensionato, infatti, una 59enne dello stesso paese, ritenendo ormai conclusa la relazione sentimentale, aveva lasciato l’uomo senza lasciargli possibilità alcuna di ricucire il loro rapporto. Ma l’anziano non si era dato per vinto. Constatata l’impossibilità di comunicare telefonicamente con la sua compagna- che nel frattempo aveva trovato alloggio presso l’abitazione di una parente residente a Pedara- si era recato a Mascali dalla figlia 24enne. Prima le ha chiesto amorevolmente di intercedere nei confronti della madre perché ritornasse sui propri passi. Poi è passato alle minacce di morte dicendo a quest’ultima che si sarebbe recato a Catania per comprare una pistola a sei colpi con la quale avrebbe "ammazzato tutti", lasciando per se stesso l’ultima cartuccia. La ragazza era riuscita a mandar via l'uomo assicurandogli che avrebbe tentato una riconciliazione.

Ma, sentita la madre sempre più decisa a non volerne sapere più di quell’uomo, ha comunicato telefonicamente il cattivo esito della sua mediazione a quest’ultimo, il quale le aveva fatto gelare il sangue nelle vene dicendole: "Allora sei tu che non vuoi che faccia pace con tua madre, domani sarà fatta la volontà di Dio". Immediatamente la ragazza ha dato l’allarme alla madre raccomandandole di non uscire da casa per evitare d’imbattersi nell’ex compagno-padre che, come promesso, si è effettivamente recato presso l’abitazione della parente ospitante. Grazie al tempestivo intervento dei militari, è stato possibile arrestarlo davanti al cancello d’ingresso. Al momento in cui è stato bloccato dai carabinieri, il pensionato è stato trovato in possesso della cospicua somma di 2550 euro custodita nelle tasche dei pantaloni, denaro che ragionevolmente era stato da lui destinato all’acquisto dell’arma come già riferito alla figlia. L’82enne è stato posto agli arresti domiciliari.