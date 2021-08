Condannato per furto attera a Catania: finisce in manette all'aeroporto

La polizia di frontiera aerea in servizio all’aeroporto di Catania ha arrestato un cittadino rumeno di 37 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione per il reato di furto. L'uono voleva farla franca ed era partito da Iasi, in Romania, alla volta di Catania ma gli esperti operatori della polizia, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti a identificarlo e catturarlo. A conclusione degli atti di rito, l’arrestato condotto nel carcere di piazza Lanza e dovrà espiare la pena di 1 anno e 11 mesi.