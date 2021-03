Caltagirone, arrestato dalla polizia: deve scontare 1 anno e 6 mesi per spaccio

L'uomo è stato condannato per i reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. Adesso dovrà scontare la pena in carcere

E' stato arrestato un pregiudicato di Caltagirone, condiversi precedenti per spaccio, e adesso dovrà scontare un anno e sei mesi di carcere. L'arresto della polizia segue l'ordine di esecuzione di carcerazione della procura. Inoltre l'uomo è stato sanzionato per 14mila euro: è stato riconosciuto colpevole di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope. Adesso si trova in carcere.