Paternò, controlli stradali notturni ed un arresto per evasione

La scorsa notte i carabinieri di Paternò hanno messo in atto dei controlli tra le vie della movida, verificando al contempo il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Alessandro Panettieri, pregiudicato residente a Paternò e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato mentre viaggiava a bordo di una moto, violando così le prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di evasione ed è stato nuovamente arrestato in flagranza di reato. Tre giovani sono stati segnalati perchè trovati in possesso di quattro grammi di marijuana suddivisi in tre dosi. Contestate anche diciassette sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. L'ammontare delle multe agli automobilisti indisciplinati ammonta ad 11.400 euro. Tre i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, una carta di circolazione ritirata e 28 i punti della patente decurtati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.