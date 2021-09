Aci Castello, i carabinieri arrestano un giovane pusher

I carabinieri avevano già dei sospetti che sono stati poi confermati da una perquisizione domiciliare. E' finito così in manette un 25enne di Aci Castello: i militari hanno trovato in casa dell'uomo circa 15 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, 40 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di

stupefacente da mettere poi in vendita. Il tutto è stato sequestrato.

Inoltre nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri sul territorio è stato denunciato un pregiudicato di 21 anni di Aci Castello perché girava a bordo un Honda Sh che era sotto sequestro amministrativo. Infine è stata disposta la chiusura di cinque giorni per un locale pubblico ubicato in piazza Europa ad Aci Sant’Antonio, poiché all’ingresso del locale mancava il cartello recante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente. Al titolare è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 400 euro.