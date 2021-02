Arrestato pusher: aveva nascosto la droga anche nelle scarpe

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 38enne Sebastiano Benedetto Bramante, ritenuto responsabile di spaccio. Nel corso di un prolungato servizio antidroga in via Playa i militari, ben nascosti alla vista dell'uomo, hanno scorto quest’ultimo effettuare un veloce scambio con un giovane che successivamente bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana.

I militari pertanto si sono così recati presso l’abitazione di Bramante per effettuare una perquisizione che, infatti, ha loro consentito di ritrovare ulteriori 7 grammi di marijuana nascosti all’interno di una scarpa, ciò così fornendo riscontro alle loro ipotesi. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.